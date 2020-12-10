MILES, RALPH ALAN 12/09/2020

Age: 31 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 145

FINANCIAL CARD FRAUD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PV: DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PV: MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

LEAVE POT/GILL NET UNATTENDED - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: USC Status: INAC

Judicial Status: PRET

USE GILL NETS W/O BUOY/IDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

W/OUT COMMERICAL FISHING VESSEL REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

W/OUT ESTUARINE GILL NET PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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