MILES, RALPH ALAN 12/09/2020
Age: 31 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 145
FINANCIAL CARD FRAUD - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PV: DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PV: MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FISH W/O HAVE LIC/ASSIGN/ENDOR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
LEAVE POT/GILL NET UNATTENDED - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: USC Status: INAC
Judicial Status: PRET
USE GILL NETS W/O BUOY/IDENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
W/OUT COMMERICAL FISHING VESSEL REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
W/OUT ESTUARINE GILL NET PERMIT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET