ALSTON, DENNIS EARL 12/15/2020
Age: 36 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 255
FTA-DRIVING WHILE IMAPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO GIVE INFO/AID PER INJ - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONT AFTR CONS ALC SUBOFN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET