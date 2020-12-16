BROWN, JAYKA`SHIA NICOLE 12/16/2020
Age: 18 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 125
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSUME ALC BY <19 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS F-WN/LQMXBV<21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET