RIGGS, BRIDGET BROCK 12/17/2020

Age: 46 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 130

FEL HIT/RUN SER INJ/ DEATH - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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