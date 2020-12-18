RIGGS, BRIDGET BROCK 12/17/2020
Age: 46 Sex: F Race: W Height: 503 Weight: 130
FEL HIT/RUN SER INJ/ DEATH - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWI ALCOHOL - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET