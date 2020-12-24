BOYD, TRAMEKA SHAKELE 12/22/2020

Age: 26 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 128

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Judicial Status: PRET

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