BROWN, KELVIN RASHAD 12/22/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 128

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET