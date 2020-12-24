DAVIS, TIMOTHY MATTHEWS 12/22/2020

Age: 50 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 165

FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA UNSAFE PASSING ONCOMING TRAF - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET