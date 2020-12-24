FUTRELL, BARRY KEITH 12/22/2020

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 502 Weight: 195

MISDEMEANOR PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $5015.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET