MOORE, JAMES ARNESS 12/22/2020

Age: 47 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 180

DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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