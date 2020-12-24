CRANDLE, JEANINE 12/23/2020

Age: 50 Sex: F Race: B Height: 500 Weight: 150

FTA-MISEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $300.00 Type: USC Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: UNSC Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags