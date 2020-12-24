BROWN, JADEN MARKELL 12/23/2020

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 132

INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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