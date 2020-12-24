BROWN, KEVONTE NARAZZ 12/23/2020

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 200

FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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