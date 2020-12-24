THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 519 UNTIL
3 AM EST FRIDAY WHICH REPLACES A PORTION OF TORNADO WATCH 518.
THE NEW WATCH IS VALID FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THE NEW WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EASTERN NORTH CAROLINA
BEAUFORT CARTERET CRAVEN
DARE DUPLIN GREENE
HYDE JONES LENOIR
MARTIN ONSLOW PAMLICO
PITT TYRRELL WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATLANTIC BEACHEMERALD ISLE,
AURORA, BATH, BAYBORO, BEAUFORT, BELHAVEN, BETHEL, BEULAVILLE,
BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, COVE CITY, CRESWELL, ENGELHARD,
FAIRFIELD, FAISON, FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON, GRIMESLAND,
GUM NECK, HAVELOCK, HOOKERTON, JACKSONVILLE, JAMESVILLE,
KENANSVILLE, KINSTON, KITTY HAWK, LA GRANGE, MANTEO, MAYSVILLE,
MOREHEAD CITY, NAGS HEAD, NEW BERN, NEWPORT, NORTH TOPSAIL BEACH,
OAK CITY, OCRACOKE, ORIENTAL, PINK HILL, PLYMOUTH, POLLOCKSVILLE,
RICHLANDS, ROBERSONVILLE, RODANTHE, ROPER, SCRANTON, SNOW HILL,
STUMPY POINT, SWANQUARTER, SWANSBORO, TRENTON, VANCEBORO,
VANDEMERE, WALLACE, WALSTONBURG, WARSAW, WASHINGTON,
AND WILLIAMSTON.