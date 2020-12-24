WARD, MICHAEL ANTHONY 12/23/2020

Age: 55 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 165

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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