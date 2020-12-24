SANCHEZ, MARTIN 12/23/2020

Age: 28 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 180

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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