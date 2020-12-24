THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 518 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN EASTERN NORTH CAROLINA
BEAUFORT CARTERET CRAVEN
DARE DUPLIN GREENE
HYDE JONES LENOIR
MARTIN ONSLOW PAMLICO
PITT TYRRELL WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARAPAHOE, ATLANTIC BEACHEMERALD ISLE,
AURORA, BATH, BAYBORO, BEAUFORT, BELHAVEN, BETHEL, BEULAVILLE,
BUXTON, CHOCOWINITY, COLUMBIA, COVE CITY, CRESWELL, ENGELHARD,
FAIRFIELD, FAISON, FARMVILLE, GREENVILLE, GRIFTON, GRIMESLAND,
GUM NECK, HAVELOCK, HOOKERTON, JACKSONVILLE, JAMESVILLE,
KENANSVILLE, KINSTON, KITTY HAWK, LA GRANGE, MANTEO, MAYSVILLE,
MOREHEAD CITY, NAGS HEAD, NEW BERN, NEWPORT, NORTH TOPSAIL BEACH,
OAK CITY, OCRACOKE, ORIENTAL, PINK HILL, PLYMOUTH, POLLOCKSVILLE,
RICHLANDS, ROBERSONVILLE, RODANTHE, ROPER, SCRANTON, SNOW HILL,
STUMPY POINT, SWANQUARTER, SWANSBORO, TRENTON, VANCEBORO,
VANDEMERE, WALLACE, WALSTONBURG, WARSAW, WASHINGTON,
AND WILLIAMSTON.