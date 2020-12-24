ROBERSON, ANDREW 12/23/2020

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 185

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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