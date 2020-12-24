CORREA, ABEL 12/24/2020

Age: 23 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 210

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC

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FELONY POSSESSION SCH VI CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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