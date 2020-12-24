TAFT, DARRIUS MONTREAL CLARK 12/24/2020
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 214
FTA- I-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- T-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
F-PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET