BROWN, TYREASE VONTRAY 12/26/2020

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 198

FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags