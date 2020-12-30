COX, ANTHONY JAMAL 12/29/2020
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 140
PROMOTE PROSTITUTION-PROFITS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STATUTORY RAPE OF CHILD <=15 - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONTRIBUTING DEL OF JUVENILE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HUMAN TRAFFICKING CHILD VICTIM - FELONY Bond: $3000000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SEXUAL SERVITUDE CHILD VICTIM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET