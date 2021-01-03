STANCIL, NOAH BUCCANNON 01/02/2021
Age: 51 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 250
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: CASH Status: ACTI
Judicial Status: PRET