STANCIL, NOAH BUCCANNON 01/02/2021

Age: 51 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 250

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA- UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH - MISDEMEANOR Bond: $100.00 Type: CASH Status: ACTI

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