CANNON, RICKY NELSON 01/08/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 170
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD MDA/MDMA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
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