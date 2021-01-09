HADDOCK, KENTRELL RAHEIM 01/08/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 195

FTA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA EXPIRED/NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags