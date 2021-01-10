PAIGE, BERNARD 01/09/2021
Age: 61 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 215
ASSAULT WITH DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OPN CNT/CONS ALC PSG AREA - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET