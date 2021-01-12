CARR, JASPER JAVON 01/12/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON CHILD UNDER 12 - MISDEMEANOR Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-AWDW MINOR PRESENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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