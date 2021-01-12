CARR, JASPER JAVON 01/12/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 190
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON CHILD UNDER 12 - MISDEMEANOR Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMON LAW ROBBERY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
NOL - NO OPERATOR LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-AWDW MINOR PRESENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET