HART, JOSEPH DOUGLAS 01/12/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 165

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

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Judicial Status: PRET

FTA- MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FTA-PWIMSD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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