MORANT, JEREMY TYRELL 01/12/2021
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 210
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA- POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET