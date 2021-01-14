PAGE, CHRISTOPHER TARIK 01/13/2021

Age: 30 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 241

FAIL REPORT NEW ADDRESS-SEX OFFENDER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $110000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST(FEL) - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

REMOVE/TAMPER SEX OFFEN SBM - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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