ENG, ROBERT TAYLOR 01/14/2021
Age: 37 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 230
DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT AND BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
IMPEDE TRAFFIC SIT/STAND/LIE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET