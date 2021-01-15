ENG, ROBERT TAYLOR 01/14/2021

Age: 37 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 230

DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT AND BATTERY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO OBEY TRAFFIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

IMPEDE TRAFFIC SIT/STAND/LIE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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