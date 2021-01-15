HOWELL, TAKILIA QWANTE 01/14/2021
Age: 31 Sex: F Race: B Height: 505 Weight: 183
FTA ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLOYEE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA EXPIRED /NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA FICT/ALT TITLE/REG CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
INSURANCE FRAUD - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET