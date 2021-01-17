SUGGS, BRANDON CALEB 01/16/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 190

DWLR NOT IMPARIED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPERNALLA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO HEED LIGHT OR SRIEN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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