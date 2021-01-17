ULMER, TREVOR RAYMOND 01/17/2021

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 175

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

STRANGULATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/ DWELL/ PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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