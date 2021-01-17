ULMER, TREVOR RAYMOND 01/17/2021
Age: 24 Sex: M Race: W Height: 511 Weight: 175
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE EMERG COMMUNICATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
STRANGULATION - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/ DWELL/ PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH IV CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET