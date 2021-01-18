BEAMON, DEANTE JAMAL 01/17/2021

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175

PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $85000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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