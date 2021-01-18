BEAMON, DEANTE JAMAL 01/17/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175
PWIMSD SCH I CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
TRAFFICKING OPIUM OR HEROIN - FELONY Bond: $85000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET