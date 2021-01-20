EVERETT, KHALIL DYSHEEM JY`CENE 01/19/2021
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 180
POSS. STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $60000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET