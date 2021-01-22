SHAW, SEQUANA MONIQUE 01/21/2021
Age: 36 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 130
FTA-MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: UNSC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PV-90-96 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET