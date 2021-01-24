SMITH, SHAQUITA NICOLE 01/23/2021
Age: 26 Sex: F Race: B Height: 501 Weight: 185
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FTA-FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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F-PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
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