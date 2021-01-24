RESENDIZ-HERNANDEZ, FERNANDO 01/24/2021

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 155

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION MARIJUANA - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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