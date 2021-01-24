KNIGHT, FREDERICK BERNARD 01/24/2021
Age: 42 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 230
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET