KNIGHT, FREDERICK BERNARD 01/24/2021

Age: 42 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 230

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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