STEPP, FREEMAN TODD 01/27/2021
Age: 53 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 212
DWI - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA- FAIL TO REPORT ACCIDENT - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO MAINTAIN LANCE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET