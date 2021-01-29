MCCRARY, COREY NATHANIEL 01/27/2021

Age: 33 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 165

INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PO OF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA ASSAULT PHY INJ LE/PROP/PAR OF - FELONY Bond: $120000.00 Type: USC Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET