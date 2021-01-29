MCCRARY, COREY NATHANIEL 01/27/2021
Age: 33 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 165
INTERFER EMERGENCY COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SECOND DEGREE KIDNAPPING - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA ASSAULT PHY INJ LE/PROB/PO OF - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA ASSAULT PHY INJ LE/PROP/PAR OF - FELONY Bond: $120000.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET