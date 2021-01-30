PITTMAN, SHAQUILLE ALI 01/28/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 190

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET