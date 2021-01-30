EARLY, ERNEST RUSSELL 01/29/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 160
INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET