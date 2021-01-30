LYONS, CHRISTOPHER CARDAY 01/29/2021

Age: 34 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 179

DRIVE/ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

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DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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