HAM, DEANNA DAWNSHA 01/29/2021
Age: 26 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 200
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET