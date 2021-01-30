HAM, DEANNA DAWNSHA 01/29/2021

Age: 26 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 200

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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