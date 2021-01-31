BEST, FRUQUEZ VAL`SHOUN 01/31/2021

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150

FAIL REPRT NEW ADDRESS-SEX OFFENDER - FELONY Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-NO OPERATORS LICENSE - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags