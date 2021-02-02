GRESHAM, DAMON JAQUAN 02/01/2021

Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 198

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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