GRESHAM, DAMON JAQUAN 02/01/2021
Age: 27 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 198
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS STOLEN GOODS/PROP - FELONY Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-FAILURE TO REDUCE SPEED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET