BEST, MONTANA ANTWAIN 02/01/2021

Age: 39 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 155

FELONY PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR PROBATION VIOL - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags