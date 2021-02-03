CUMMINGS, TYQUAVIOUS CHAROD 02/02/2021
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 250
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING MOTOR VEHICLES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
POSSESSING STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $500000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSING STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING IN SCHOOL ZONE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W M/V - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET