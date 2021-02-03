PITTMAN, SHAQUILLE ALI 02/02/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 190
DISTURB CASKET/GRAVE MARKER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF STOLEN GOODS PORPERTY - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET