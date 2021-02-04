FUTRELL, BARRY KEITH 02/03/2021

Age: 29 Sex: M Race: B Height: 502 Weight: 195

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ASSAULT ON A FEMALE-PV - MISDEMEANOR Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS-PV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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