DAMREN, DANIEL MARCUS 02/03/2021
Age: 25 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 200
INTERFERE EMERG COMMUNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET